CRYPTS OF DESPAIR: Death Doom aus Litauen

CRYPTS OF DESPAIR stellen ihr Debütalbum „The Stench Of The Earth“ mit zwei Vorabsongs vor.

„The Stench Of The Earth“ erscheint am 24. November 2017 via Testimony Records als CD und limitierte LP (300 Stück).

CRYPTS OF DESPAIR „The Stench Of The Earth“ Tracklist

1. The Stench Of The Earth

2. Path To Vengeance (Audio bei nocleansinging.com)

3. Pits Of Endless Torment

4. 77

5. Fleshless Eternity

6. Enslaved In Blasphemy

7. Possessed By Astral Parasites

8. Ravage The Earth

9. Monuments Of Fear

10. Dead Light (Audio bei bandcamp)