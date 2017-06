CRADLE OF FILTH: neues Album „Cryptoriana – The Seductiveness Of Decay“

Das neue CRADLE OF FILTH-Album „Cryptoriana – The Seductiveness Of Decay“ wird am 22. September 2017 veröffentlicht. Den ersten Vorab-Song gibt’s am 5. Juli 2017.

Das Cover von stammt von Artūrs Bērziņš. Sänger Dani Filth sagt über die Platte: „Das Album ist Gothic Horror des viktorianischen Zeitalters beeinflusst. Die Menschen hatten zu dieser Zeit eine Vorliebe für das Übernatürliche, für Gräber und das Morbide – das spiegelt der Titel ‚Cryptoriana‘ wider. Der Untertitel ‚The Seductiveness Of Decay‘ bezieht sich auf den Hang zum Tod und den langen Prozess der Selbstzerstörung.“