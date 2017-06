Die Progressive Death Metal-Band CORMORANT stellt einen ersten Song vom kommemden Album „Diaspora“ vor:

CORMORANT „Preserved In Ash“ bei decibelmagazine.com.

„Diaspora“, das neue Album der Kalifornier, erscheint am 11. August 2017 als CD und Doppel-LP via War Crime Records. Es enthält die Songs „Preserved In Ash“, „Migration“ sowie zwei weitere Songs mit insgesamt über 60 Minuten Spielzeit.