CLAIM THE THRONE: Video-Clip zu „On Desolate Plains“-Album

Die Melodic Death / Folk Metal-Band CLAIM THE THRONE hat mit „Mantra“ einen Video-Clip zu ihrem kommenden Album „On Desolate Plains“ veröffentlicht. Das fünfte Album der Australier wird am 13. Oktober 2017 erscheinen.

CLAIM THE THRONE „On Desolate Plains“ Tracklist:

1. Fury Entwined

2. On Desolate Plains

3. Spirit of Fire

4. Mantra

5. Where Night Passed and Sunlight Shone

6. Silence Beckoning

7. Windfall

8. This Agony Endured

9. My Dying Throes

10. Everblade

11. Harbinger, Scavenger

12. Of Creation