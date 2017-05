CIRITH UNGOL: auf Kassette!

Metal Blade Records präsentieren am 26. Mai das CIRITH UNGOL-Boxset „The Legacy“, welches die vier Studioalben „Frost and Fire“, „King Of The Dead„, „One Foot In Hell“ und „Paradise Lost“ auf Tape enthält.

Dazu gibt es auf Kassette eine Liveshow vom 9. November 1984 im Resada Country Club in Kalifornien sowie ein Poster. Das Boxset ist auf 1500 Exemplare limitiert und kann bereist vorbestellt werden.

