CIRCUIT DES YEUX: neues Album „Reaching For Indigo“ & Konzerte

Mal ganz was anderes: CIRCUIT DES YEUX stellen zwei Songs aus ihrem aktuellen Album „Reaching For Indigo“ vor und geben 2018 eine Handvoll Konzerte in Deutschland.

„Reaching For Indigo“ seit 20. Oktober 2017 im Handel, es ist das fünfte Album des Post Rock-Projekts um Sängerin Haley Fohr.

CIRCUIT DES YEUX „Reaching For Indigo“ Tracklist

Brainshift 04:20

Black Fly (Video bei YouTube)

Philo 06:13

Paper Bag (Lyrics-Video bei YouTube)

A Story of This World Part II 04:04

Call Sign E8 00:25

Geyser 02:47

Falling Blonde 04:17

CIRCUIT DES YEUX Tourdaten 2018

08.02.2018 Heidelberg (DE), Karlstorbahnhof (Tickets)

09.02.2018 Berlin (DE), Kantine am Berghain (Tickets)

20.02.2018 Köln (DE), Gewölbe (Tickets)