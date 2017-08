CHASTAIN: Neuauflage von „We Bleed Metal“

Seit heute gibt es die Neuauflage des letzten CHASTAIN-Albums, welches im November 2015 bereits über das eigene Label Leviathan Records erschien. Nun hat Pure Steel Records das Album unter dem Titel „We Bleed Metal 17“ neu aufgelegt. Die Songs wurden teils neu aufgenommen, der Sound optimiert, das Cover und die Tracklist verändert. Am bequemsten bekommt man das Album der Band um Mainman DAVID CHASTAIN und Sängerin LEATHER LEONE direkt beim Label.

CHASTAIN: „We Bleed Metal 17“ bei Pure Steel bestellen

Die Tracklist von „We Bleed Metal 17“:

1. I Live For Today

2. Against All The Odds

3. All Hail

4. Secrets Creeping

5. Last Ones

6. We Bleed Metal 17

7. Warrior

8. Bid Your Farewells

9. Search Time