CARDIANT: Video-Clip vom „Mirrors“-Album

Die Melodic Metal-Band CARDIANT hat mit „Life Has Just Begun“ einen Video-Clip zu ihrem kommenden Album „Mirrors“ veröffentlicht. Das vierte Album der Finnen wartet mit Gastsängern wie Pasi Rantanen (THUNDERSTONE) oder Nitte Valo (BURNING POINT) auf und wird am 24. November 2017 via Inverse Records erscheinen.

CARDIANT „Mirrors“ Tracklist

1. Mirrors and Me

2. Riot Rising

3. Soul

4. A Quiet One

5. Blank Star

6. His Supremacy

7. Shooting Star

8. Absolute Power

9. My Delusion

10. Life Has Just Begun

11. Another Time Another Place