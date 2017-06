Die Symphonic Black Metal-Band CARACH ANGREN hat mit „Dance and Laugh Amongst the Rotten“ ihr kommendes Album angekündigt. Das fünfte Album der Niederländer, zu dem es mit „Song For The Dead“ auch schon einen ersten Track zu hören gibt, wird am 16. Juni via Season Of Mist erscheinen. Weiterhin ist mit „Blood Queen“ auch ein Lyric-Video verfügbar.

CARACH ANGREN „Blood Queen“ bei YouTube

CARACH ANGREN „Song For The Dead“ bei YouTube