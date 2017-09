CANNIBAL CORPSE: „Red Before Black“ – neues Album im Herbst

Das neue CANNIBAL CORPSE-Album heißt „Red Before Black“. Das 14. Studioalbum der Death Metal-Band erscheint am 3. November 2017 via Metal Blade.

Nach der Veröffentlichung des Albums sind CANNIBAL CORPSE auf Tour in den USA; Termine für Konzerte in Europa gibt es noch nicht.

Für „Red Before Black“ setzen CANNIBAL CORPSE auf einen bewährten Produzenten

Aufgenommen wurde „Red Before Black“ mit Produzent Erik Rutan, der bereits an den CANNIBAL CORPSE-Alben „Kill“ (2006), „Evisceration Plague“ (2006) und „Torture“ (2012) mitarbeitete.

CANNIBAL CORPSE „Red Before Black“ Tracklist

01. Only One Will Die

02. Red Before Black

03. Code Of The Slashers

04. Shedding My Human Skin

05. Remaimed

06. Firestorm Vengeance

07. Heads Shoveled Off

08. Corpus Delicti

09. Scavenger Consuming Death

10. In The Midst Of Ruin

11. Destroyed Without A Trace

12. Hideous Ichor

