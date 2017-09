CANDLEMASS: „Nightfall“ wird 30!

Vielleicht DER Epic Doom-Klassiker der Musikgeschichte wird 30, am 9. November 1987 beglückten uns CANDLEMASS mit dem Album „Nightfall“. Am 20. Oktober veröffentlichen Peaceville nun eine 3 CD-Jubiläumsauflage, welche neben dem Album bisher unveröffentlichte Rohmixe der Songs, Aufnahmen aus den Studiosessions und frühe Aufnahmen aus dem Proberaum von 1987. Dazu kommt ein 16-Seitiges Booklet mit Liner Notes von Bandkopf Leif Edling (KRUX, ABSTRACT ALGEBRA, AVATARIUM, THE DOOMSDAY KINGDOM) und vielem mehr.

