BYZANTINE veröffentlichen ihr neues Album „The Cicada Tree“ am 28. Jauni 2017. Jetzt gibt es einen ersten Song daraus:

BYZANTINE „New Ways To bear Witness“ Video bei YouTube.

Die Tracklist von „The Cicada Tree“:

1. New Ways to Bear Witness

2. Vile Maxim

3. Map of the Creator

4. Dead as Autumn Leaves

5. Trapjaw

6. The Subjugated

7. Incremental

8. The Cicada Tree

9. Verses of Violence

10. Moving in Stereo (The Cars Cover)

11. Servitude (Fishbone Cover)