BRUCE DICKINSON: Autobiografie „What Does This Button Do?“

IRON MAIDEN-Sänger BRUCE DICKINSON hat seine Autobiografie geschrieben: „What Does This Button Do?“ erscheint am 19. Oktober 2017 über den britischen Verlag Harper Collins.

Bruce Dickinson erzählt auf 448 Seiten nicht nur von seinen Erfahrungen als Solokünstler, mit IRON MAIDEN und SAMSON, sondern auch von seinem Leben abseits der Musik als Pilot, Motivations-Coach, Bier-Brauer, Schriftsteller, Radiomoderator und Fecht-Sportler. Seine Kindheit und Schulzeit sind ebenso Thema wie sein Kampf gegen Zugenkrebs. Die erste Fassung der Autobiografie hat Dickinson übrigens von Hand geschrieben, auf insgesamt sieben Din A4-Blöcken.

„What Does This Button Do?“ gibt’s als eBook und Hardcover, Infos zum Vorbestellung gibt es bei www.harpercollins.com.