BRUCE DICKINSON: alle Soloalben in einer LP-Box

BRUCE DICKINSONs Soloalben erscheinen am 27. Oktober 2017 als Neuauflagen. Für die Re-Releases wurden die Originalbänder von “Tattooed Millionaire” (1990), “Balls To Picasso” (1994), “Skunkworks” “Accident Of Birth” (1997), “The Chemical Wedding” (1998) und “Tyranny Of Souls” (2005) von Andy Pearce remastert.

“The Chemical Wedding” und “Tyranny Of Souls” sind somit zum ersten Mal überhaupt auf Vinyl erhältlich, “Skunkworks” und “Accident Of Birth” sind in der neuen Auflage Doppel-LPs.

Alle sechs Soloalben des IRON MAIDEN-Sängers gibt es einzeln oder gesammelt in einer Box. “Soloworks”, die limitierte Box, soll rund 150 Euro kosten.