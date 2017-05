BROKEN HOPE: Titelsong von "Mutilated And Assimilated”

BROKEN HOPE haben den Titeltrack des kommenden Albums „Mutilated And Assimilated“ veröffentlicht:

BROKEN HOPE „Mutilated And Assimilated“ Video bei YouTube.

Das siebte Album der Death Metal-Band erscheint am 23. Juni 2017 via Century Media als CD/DVD-Digipak.

Die Tracklist von „Mutilated And Assimilated“:

1. The Meek Shall Inherit Shit (02:48)

2. The Bunker (03:28)

3. Mutilated and Assimilated (03:31)

4. Outback Incest Clan (02:31)

5. Malicious Meatholes (03:50)

6. Blast Frozen (01:58)

7. The Necropants (03:14)

8. The Carrion Eaters (03:07)

9. Russian Sleep Experiment (03:15)

10. Hell’s Handpuppets (02:48)

11. Beneath Antarctic Ice (01:25)

12. Swamped-In Gorehog (06:21)

Die beiden Gitarristen Jeremy Wagner und Damian Leski spielen bei den Aufnahmen der neuen Songs übrigens mit Gitarren von SLAYER-Gitarrist Jeff Hannemann. Wagner hatte die Instrumente aus Hannemann Nachlass gekauft.