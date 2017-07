BRANT BJORK: Livealbum „Europe 16“

Am 22. September 2017 erscheint „Europe 16“, das erste Livealbum von BRANT BJORK. Mitgeschnitten wurde es in Berlin.

Die Tracklist von „Europe 16“:

1. Buddha Time

2. Controllers Destroyed

3. Humble Pie

4. Stakt

5. The Gree Heen

6. Lazy Bones-Automatic Fantastic

7. Stokely Up Now

8. Dave’s War-Dave’s Peace

9. Biker No. 2

10. Freaks Of Nature

11. Low Desert Punk

12. Let The Truth Be Known-Jumpin‘ Jack Flash

Im August und im Oktober ist BRANT BJORK wieder unterwegs:

Tourdaten BRANT BJORK

05.08.17 AT – Waldhausen / Lake on Fire

08.08.17 DE – Hamburg / Sommer in Altona

09.08.17 DE – Stuttgart / Universum

10.08.17 CH – Duedingen / Bad Bonn

14.08.17 CH – Martigny / PALP Festival

BRANK BJORK „Gree Heen“-Tour Europe 2017, special guest Sean Wheeler:

01.10.17 Hamburg | Logo

02.10.17 Leipzig | UT Connewitz

03.10.17 Bielefeld | Forum

04.10.17 Amsterdam | Melkweg

05.10.17 Eindhoven | Effenaar

06.10.17 Pratteln | Up In Smoke

07.10.17 Aschaffenburg | Colossal

08.10.17 Brussels | Botanique

20.10.17 Wien | Arena ( with Stoned Jesus + Beastmaker )

21.10.17 Munich | Keep It Low