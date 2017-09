BLOODSTRIKE: kündigen „Execution of Violence“-Album an

Die Death Metal-Band BLOODSTRIKE hat mit „Execution of Violence“ ihr kommendes Album angekündigt. Das zweite Album der Band aus Denver rund um Drummer Ryan Bloom (Ex-HAVOK) wurde von John Bart Van Der Wal (DOOL, Ex-ABORTED) gemixt und von DAN SWANÖ gemastert. „Execution of Violence“ erscheint am 13. Oktober 2017 via Redefining Darkness Records.

Tracklist:

1. Procreating for Death

2. Creeper

3. Emptiness of Life

4. Ministry of Hate

5. Corpses for Dissection

6. Execution of Violence

7. Detest Mortality

8. Whoremonger

9. Iron Rations

10. Hell´s Wasteland