BLOODRED HOURGLASS: kündigen „Heal“-Album an

Die Modernen Melodic Death / Thrash Metal-Band BLOODRED HOURGLASS hat mit „Heal“ ihr kommendes Album angekündigt. Der „Where the Oceans Burn„-Nachfolger und das insgesamt dritte Album der Finnen rund um Gitarrist Lauri Silvonen (WOLFHEART) wurde von Saku Moilanen (RED MOON ARCHITECT) und Juho Räihä (GLORIA MORTI) produziert und wird am 20. Oktober 2017 via Ranka Kustannus erscheinen.

BLOODRED HOURGLASS „Heal“-Teaser bei YouTube