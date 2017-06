Rockeralarm: Die BLOODLIGHTS haben ein Video zu „Wrong To Make It Right “ veröffentlicht – hier kannst du den Clip ansehen.

BLOODLIGHTS „Wrong To Make It Right“ Video bei YouTube.

Die Band die Band um ex-GLUECIFER-Gitarrist Captain Poon hat mit „Pulling No Punches“ vor kurzem ein Album über das bandeigene Label Konkurs Productions veröffentlicht, einen weiteren Song daraus gibt’s hier:

BLOODLIGHTS „Lights Out“ Video bei YouTube.