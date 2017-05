BLOODCLOT: zweiter Song von "Up In Arms"

Das Hardcore-Projekt BLOODCLOT hat einen weiteren Song des kommenden Albums „Up In Arms“ veröffentlicht:

BLOODCLOT „Kali“ bei stereogum.com

Zum Titelsong geht’s hier:

BLOODCLOT „Up In Arms“ Lyricsvideo bei noisey.com.

Zur Band gehören Sänger John Joseph (CRO-MAGS), Gitarrist Todd Youth (ex-DANZIG), Bassist Nick Oliveri (ex-QUEENS OF THE STONE AGE), Drumer Joey Castillo (ex-QUEENS OF THE STONE AGE, ex-DANZIG). „Up In Arms“ erscheint am 14. Juli 2017 via Metal Blade.

„In dieser Band tun wir das, was wir schon immer getan haben: Wir geben alles“, sagt John Joseph. „Wir arbeiten hart und haben eine Menge mitzuteilen. Seht euch an, was auf dem Planeten so abgeht: Die Leute haben keinen Bock mehr auf die korrupten Regierenden. Diese zerstören die Erde und töten Millionen aus reiner Profitgier. Die Formel für unsere Vergeltung ist simpel: Wut plus angewandtes Wissen führt zu Ergebnissen. Nicht bloß meckern, sondern aktiv was verändern.“