Die Death Metal-Band BLOOD OF SEKLUSION hat mit „Servants Of Chaos“ ihr kommendes Album angekündigt. Das zweite Album der Italiener wird am 11. August 2017 via F.D.A. Records erscheinen.

Track listing:

01. The Desert Of Lost Souls

02. Theatre Of Madness

03. Unconventional Warfare

04. Willie Pete

05. Servants Of Chaos

06. First Blood

07. Lands Of Desecration

08. The Sun Shines No More

09. King Of Serpents

10. Amen