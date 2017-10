BLAZE OF PERDITION: Track vom „Conscious Darkness“-Album

Die Black Metal-Band BLAZE OF PERDITION hat mit „Ashes Remain“ einen Track ihres kommenden Albums „Conscious Darkness“ veröffentlicht. Das vierte Album der Polen wird am 3. November 2017 via Agonia Records erscheinen. Weiterhin sind BLAZE OF PERDITION im November gemeinsam mit ULCERATE und OUTRE auf Tour.

Tourdaten bei Vampster: ULCERATE, BLAZE OF PERDITION, OUTRE

BLAZE OF PERDITION „Conscious Darkness“ Tracklist:

1. A Glimpse of God

2. Ashes Remain

3. Weight of the Shadow

4. Detachment Brings Serenity