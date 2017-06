Die Black / Thrash Metal-Band BLACKEVIL hat nach dem „Heavy Forces Marching On“-Video-Clip mit „Between Fire And Fire“ einen weiteren Track zu ihrem kommenden Album „The Ceremonial Fire“ veröffentlicht. Das Debütalbum des süddeutschen Trios rund um Sänger und Bassist Philipp „Abyss“ Bogatu (Ex-DOWNCAST, Ex-DEMON OF THE PAST) wurde von Sasch Menschl in den Mighty Monster Studios produziert und wird am 7. Juli 2017 via FDA Records erscheinen.

BLACKEVIL „Between Fire And Fire“ bei Bandcamp

BLACKEVIL „Heavy Forces Marching On“ bei YouTube