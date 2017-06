BLACK SABBATH: Konzertmitschnitt „The End Of The End“ kommt für eine Nacht ins Kino

Am 4. Februar 2017 spielten BLACK SABBATH ihrer Heimatstadt Birmingham das 81. Konzert ihrer “The End”-Tour – gleichzeitig was dies der letzte gemeinsame Auftritt der Band.

“Nach all diesen Jahren wieder nach Hause zu kommen, war etwas sehr Besonderes“, sagten BLACK SABBATH über den Auftritt, „es war so schwer, sich von den Fans zu verabschieden, die in der ganzen Zeit so unglaublich loyal zu uns gestanden haben. Wir haben uns in der Anfangszeit nie träumen lassen, dass wir hier 49 Jahre später unsere letzte Show auf heimatlichem Rasen spielen würden”.

Kinofassung von „The End Of The End“ in 1500 Kinos

Festgehalten wurden der Gig und Backstage-Szenen im Film „The End Of The End“, Regie führte Dick Carruthers. Am 28. September 2017 zeigen mehr als 1500 Kinos in einer einmaligen Sondervorführung eine Kinofassung von „The End Of The End“ – eine Übersicht, welche Lichtspielhäuser dabei sind, gibt es hier:

BLACK SABBATH „The End Of The End“ Kinoübersicht

„The End, Live In Birmingham“ als DVD & BlueRay

Die Kinovorführungen sind nicht die einzige Gelegenheit, sich den Mitschnitt anzusehen: Unter dem Titel „The End, Live In Birmingham“ soll der Konzertfilm im Laufe des Jahres in verschiedenen Formaten veröffentlicht werden.