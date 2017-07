BLACK LUNG vs. NAP: Split-EP

BLACK LUNG und NAP veröffentlichen eine Spilt-EP. Die limitierte 12″ beinhaltet je drei bislang unveröffentliche Songs der beiden Bands und erscheint auf 180g Vinyl im Weiß.

Am 3. November 2017 spielen außerdem beide Bands in Bremen in der Zollkantine – weitere Tourdaten gibt’s hier:

Tourdaten BLACK LUNG

28.09.2017 – DE – Dresden, Beatpol

29.09.2017 – DE – Hannover, Cafe Glocksee

30.09.2017 – DE – Siegen, Vortex

02.10.2017 – DE – Münster, Rare Guitar

03.10.2017 – DE – Bremen, Zollkantine (w/ MONOLITH)

04.10.2017 – DE – Hamburg, Hafenklang

06.10.2017 – DE – Berlin, Magnificent Music Festival

07.10.2017 – DE – Jena, Magnificent Music Festival

08.10.2017 – DE – Rodewisch, Ars-Vitae

12.10.2017 – DE – Heilbronn, Emma23

13.10.2017 – BE – Antwerp, Desertfest Belgium

15.10.2017 – DE – Leipzig, So&So

18.10.2017 – DE – Frankfurt/Main, Feinstaub

19.10.2017 – CH – Kreuzlingen, Horst Club

20.10.2017 – CH – Bern, Rössli Bar

21.10.2017 – DE – München, Keep It Low Festival

22.10.2017 – DE – Bielefeld, Extra Blues Bar

Tourdaten NAP

29.07.2017 – DE – Berlin, Secret Stoner Sessions, Anarche (w/ HATHORS)

02.11.2017 – DE – Hamburg, Astra Stube / Co Headliner Show (w/ GRANDE ROYALE)

03.11.2017 – DE – Bremen, Zollkantine (w/ BALCK LUNG)

17.11.2017 – DE – Berlin, Jägerklause (w/ Die Sondereinheit)

24.11.2017 – DE – Jena, Kulturbahnhof am Freitag (w/ HUMULUS)