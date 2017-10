BLACK LABEL SOCIETY: Video zur Single „Room Of Nightmares“

BLACK LABEL SOCIETY veröffentlichen am 19. Januar 2018 ihr neues, nunmehr zehntes Album „Grimmest Hits“ über Spinefarm Records. Zur ersten Single „Room Of Nightmares“ kann man sich nun ein Video anschauen. Die digitale Single gibt es bei den üblichen Portalen.

BLACK LABEL SOCIETY: Video zu „Room Of Nightmares“ bei youtube

Die Tracklist zu „Grimmest Hits“:

1. Trampled Down Below

2. Seasons Of Falter

3. The Betrayal

4. All That Once Shined

5. The Only Words

6. Room Of Nightmares

7. A Love Unreal

8. Disbelief

9. The Day That Heaven Had Gone Away

10. Illusions Of Peace

11. Bury Your Sorrow

12. Nothing Left To Say

Mittlerweile ist Mainman ZAKK WYLDE nach acht Jahren Pause auch wieder in der Band von OZZY OSBOURNE.