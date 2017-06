Die Stoner Rock / Sludge Metal-Band BISON B.C. hat mit „Water Becomes Fire“ einen Track zu ihrem kommenden Album „You Are Not the Ocean You Are the Patient“ veröffentlicht. Das nach „Quiet Earth“ (2008), „Dark Ages“ (2010) und „Lovelessness“ (2012) vierte Album der Kanadier wird am 23. Juni 2017 via Pelagic Records erscheinen.

BISON B.C. „Water Becomes Fire“ bei YouTube