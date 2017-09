Die Symphonic Metal-Band BEYOND GOD hat mit „No Other Way“ einen Video-Clip zu ihrem kommenden, noch unbetitelten Album veröffentlicht. Fest steht indessen, dass es nach „A Moment of Black“ (2016) das zweite Album der Niederländer sein wird und das (bisweilen) letzte Album mit Gitarrist Twan Smolders, der die Band nach rund sechs Jahren verlassen hat.

BEYOND GOD „No Other Way“ bei YouTube