BETWEEN THE BURIED AND ME: Clip vom Livealbum „Coma Ecliptic: Live“

BETWEEN THE BURIED AND ME veröffentlichen am 28. April 2017 die Live-DVD „Coma Ecliptic: Live“. Darauf zu sehen ist ein Mischnitt am des Konzerts am 4. Oktober 2016 im Observatory North Park in San Diego, Kalifornien. Die Band spielte an diesem Abend das komplette „Coma Ecliptic„-Album. Jetzt gibt es einen Clip zur Einstimmung:

BETWEEN THE BURIED AND ME „Turn On The Darkness“ Livevideo bei YouTube.

„Coma Ecliptic: Live“ erscheint als CD/DVD oder Blu-ray-Set und in unterschiedlichen Vinyl-Versionen.

Bassist Dan Briggs sagt über das Livealbum : „Beim Mitschneiden von ‚Coma Ecliptic‘ ging es darum, die Show unseres Lichttechnikers Chris Hill für eine vollständige Aufführung des Albums auf Video zu verewigen. Das Album bedeutet uns ungeheuer viel, auch in Hinblick auf unsere Weiterentwicklung als Band, wobei die visuelle Umsetzung auch unserer eigenen turbulenten Geschichte widerspiegelt. Das ist eine perfekte Zusammenfassung der letzten beiden Jahre, während derer wir täglich mit dieser Scheibe lebten!“