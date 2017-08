Der Berliner Piano-Poet BENJAMIN RICHTER veröffentlicht via Sony am Freitag sein zweites Album „Memory Lane“ mit anspruchsvollen Piano-Songs abseits von Klassik und einlullender Wellnessmusik. Den Song „Faded“ kann man sich bereits per Video anhören.

Wie heißt es im Promoinfo: „… und es soll ja auch insbesondere Rock-Musik-Fans geben, die hin und wieder zarte Töne lieben …“. Auch für Hard `n´Heavy-Fans und Pop-Freunden ist RICHTER kein ganz Unbekannter, er hat u.a. Mit MARC TERENZI sowie den Metal-Bands BUTTERFLY COMA und KRYPTERIA gespielt und als Produzent für Bands wie MOONSPELL, CALIBAN und den EMIL BULLS gearbeitet.

BENJAMIN RICHTER: Video zu „Faded“ bei youtube