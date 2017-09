Die Death / Black Metal-Band BELPHEGOR hat mit „Apophis“ ein Lyric-Video zu ihrem kommenden Album „Totenritual“ veröffentlicht. Das elfte Album der Salzburger wird am 15. September 2017 via Nuclear Blast erscheinen.

BELPHEGOR „Apophis“ bei YouTube

Tracklist:

1. Baphomet

2. The Devil´s Son

3. Swinefever – Regent of Pigs

4. Apophis – Black Dragon

5. Totenkult – Exegesis of Deterioration

6. Totenbeschwörer

7. Spell of Reflection

8. Embracing a Star

9. Totenritual