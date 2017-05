Die Progressive Doom Metal-Band BELOW THE SUN hat mit „Mirros“ einen Video-Clip zu ihrem kommenden Album „Alien World“ veröffentlicht. Der „Envoy„-Nachfolger und das insgesamt zweite Album der Russen wird am 26. Mai 2017 via Temple of Torturous erscheinen. Weiterhin gibt es mit „In Memories“ auch ein Lyric-Video.

BELOW THE SUN „Mirrors“ bei YouTube

BELOW THE SUN „In Memories“ bei YouTube