AXEMASTER: Re-Release auf Doppel-Vinyl

Die US-Metal-Band AXEMASTER wird demnächst das neue Album „Crawling Chaos“ veröffentlichen, ein Veröffentlichungstermin liegt aber noch nicht vor. Den gibt es aber nun für den Re-Release älterer Aufnahmen der Band aus Ohio, den Pure Steel Records am 6. Oktober herausbringen. „Blessing In The Skies (And Other Cuts From The Chamber)“ enthält auf Doppel-LP das komplette Debütalbum „Blessing In the Skies“, die „5 Demons“-EP, drei Songs vom „Slave To The Blade“-Demo sowie zwei bisher unveröffentlichte Songs. Robert Romega (u.a. DAWN OF DREAMS, DREAMS OF SANITY) hat den Sound überarbeitet. Bestellen kann man das in kleiner Auflage erscheinende Doppel-Vinyl am einfachsten direkt bei Pure Steel Records.

Die Tracklist von „Blessing In The Skies (And Other Cuts From The Chamber)“:

von „Blessing In The Skies“ (1987):

The Prophecy/Golgotha

Blood of the Temple

Rock Forever

Without a Trace

Crusades

Demon Machine

The Reaper

Slave to the Blade

The Predator

von „5 Demons“ (1991):

Phantom Armies

Black Dungeons

Secrets Untold

False Consciousness

Full Moon at Dawn

von „Slave To The Blade“ (1986):

The Power

Snake Charmer

Axemaster

Originally unreleased:

Heretical Valor

Naked Eye