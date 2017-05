AVATARIUM: Video zu „The Starless Sleep“

AVATARIUM haben zum Song „The Starless Sleep“ ein Video veröffentlicht, hier kannst du den Clip ansehen:

AVATARIUM „The Starless Sleep“ Video bei YouTube.



Der Song ist vom Album „Hurricanes And Halos“, das am 26. Mai 2017 erscheint.

Hier gibt es außerdem noch ein Lyricsvideo zu einem weiteren neuen Song:

AVATARIUM „Into The Fire/IntoThe Storm“ bei YouTube.

Mehr über das Album erfährst du in den Trailern mit Interviews der Bandmitglieder:

AVATARIUM „Hurricanes And Halos“ Trailer 1 bei YouTube.

AVATARIUM „Hurricanes And Halos“ Trailer 2 bei YouTube.

AVATARIUM „Hurricanes And Halos“ Trailer 3 bei YouTube.

AVATARIUM „Hurricanes And Halos“ Trailer 4 bei YouTube.

Die Tracklist von „Hurricanes And Halos“

01. Into The Fire / Into The Storm (4:14)

02. The Starless Sleep (4:47)

03. Road To Jerusalem (5:48)

04. Medusa Child (9:00)

05. The Sky At The Bottom Of The Sea (5:25)

06. When Breath Turns To Air (4:46)

07. A Kiss (From The End Of The World) (7:14)

08. Hurricanes And Halos (3:32