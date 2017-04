AVATARIUM: neue Trailer zu „Hurricanes And Halos“

Erster Vorgeschmack auf das neue AVATARIUM-Album „Hurricanes And Halos“ – die Band hat ein Lyricsvideo zu einem der neuen Songs veröffentlicht:

AVATARIUM „Into The Fire/IntoThe Storm“ bei YouTube.

Mehr über das Album erfährst du in den Trailern mit Interviews der Bandmitglieder:

AVATARIUM „Hurricanes And Halos“ Trailer 1 bei YouTube.

AVATARIUM „Hurricanes And Halos“ Trailer 2 bei YouTube.

„Hurricanes And Halos“ erscheint am 26. Mai 2017.

Diese Songs sind darauf zu hören:

01. Into The Fire / Into The Storm (4:14)

02. The Starless Sleep (4:47)

03. Road To Jerusalem (5:48)

04. Medusa Child (9:00)

05. The Sky At The Bottom Of The Sea (5:25)

06. When Breath Turns To Air (4:46)

07. A Kiss (From The End Of The World) (7:14)

08. Hurricanes And Halos (3:32)

Sechs der acht neuen Songs kommen von Leif Edling, zwei von Sängerin Jennie-Ann Smith und Gitarrist Marcus Jidell, er hat das Album auch produziert. David Castillo war für den Mix verantwortlich, Jens Bogren für das Mastering.