AUDREY HORNE: neues Album „Blackout“ & Tour

Am 12. Januar 2018 erscheint das neue AUDREY HORNE-Album „Blackout“ als Digipack, als LP plus 7″ und als Download via Napalm Records. Die Digipak- und LP-Versionen beinhalten zwei Bonustracks.

Das neue Album stellen AUDREY HORNE Anfang 2018 auch live vor, die norwegische Hard Rock-Band gibt sechs Konzerte in Deutschland.

AUDREY HORNE „Blackout“ Tracklist

1. This Is War

2. Audrevolution

3. Blackout

4. This One

5. Midnight Man

6. Light Your Way

7. California

8. Satellite

9. Naysayer

10. Rose Alley

11. Juggernaut (Bonus Track)

12. The End (Bonus Track)

AUDREY HORNE Tour 2018

18.01.2018 DE – Berlin, Musik & Frieden

21.01.2018 DE – Frankfurt, Nachtleben

22.01.2018 DE – Cologne, Jungle

25.01.2018 DE – Munich, Kranhalle

26.01.2018 DE – Dresden, Beatpol

28.01.2018 DE – Hamburg, Hafenklang