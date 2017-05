ATTIC veröffentlichen am 18. August 2017 ihr neues Album „Sanctimonious“, die neue Platte der Horor Metaller erscheint via Ván Records.

Zur Einstimmung gibt es hier ein Video:

ATTIC „The Hound Of Heaven“ Video bei YouTube.

Die Tracklist:

01. Iudicium Dei

02. Sanctimonious

03. A Serpent in the Pulpit

04. Penalized

05. Scrupulosity

06. Sinless

07. Die Engelmacherin

08. A Quest for Blood

09. The Hound of Heaven

10. On Choir Stalls

11. Dark Hosanna

12. Born from Sin

13. There is no God