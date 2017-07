ASPHYX: Zusatzkonzert in Essen zum 30jährigen Bandjubiläum, Re-Release von „The Rack“

ASPHYX feiern ihr 30jähriges Bandjubiläum mit Konzerten im Turock in Essen. Der Gig am 18. November 2017 ist bereits ausverkauft, deshalb gibt die Band am 19. November 2017 ein Zusatzkonzert. Achtung, Beginn ist schon um 15 Uhr!

Karten kannst du bei Reservix bestellen. Bei beiden Konzerten sind PENTACLE und SOULBURN als Support dabei.

Neuauflage des ASPHYX-Debüts „The Rack“ mit Bonus-Material

Das Debütalbum „The Rack“ aus dem Jahr 1991 erscheint am 17. November 2017 als Re-Release. Die Doppel-CD beinhaltet das Originalalbum sowie Coverversionen aller „The Rack“-Tracks von anderen Bands.