ARRIVAL OF AUTUMN: Metalcore-Band aus Kanada unterschreibt bei Nuclear Blast

ARRIVAL OF AUTUMN bringen nach zwei Eigenproduktionen ihr nächstes Album über Nuclear Blast raus, es soll Anfang 2018 erscheinen. Jetzt hat die Band die Demoversion eines neuen Songs, produziert von Jason Suecof, bei YouTube veröffentlicht:

ARRIVAL OF AUTUMN – The Horror (Demo) bei YouTube.

Nachdem ARRIVAL OF AUTUMN mit ihren Eigenproduktionen „Endless Nights“ und „Shadows“ auf Tour waren, schickten sie, einige der neuen Demos an einen ihrer Helden, Jason Suecof vom Audiohammer Studio. Zur Überraschung der Band hatte Suecof Gefallen am Gehörten und fand Zeit, ihr Material aufzunehmen. Nachdem das Album, das von Jason Suecof produziert und von Mark Lewis gemastert wurde, nach zwei Aufnahmesessions im Kasten war, konnte die Band das Interesse von Nuclear Blast-A&R-Monte Conner wecken.

Line-up ARRIVAL OF AUTUMN

Jamison Friesen | Leadgesang, Rhythmusgitarre

Brendan Anderson | Leadgitarre

Kevin Student | Bass

Ty Fox | Schlagzeug