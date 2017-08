Die Technical Death Metal-Band ARCHSPIRE hat mit „Human Murmuration“ einen weiteren Track ihres kommenden Albums „Relentless Mutation“ veröffentlicht. Das dritte Album der Kanadier wird am 22. September 2017 via Season Of Mist erscheinen.

ARCHSPIRE „Human Murmuration“ bei YouTube

Tracklist:

1. Involuntary Doppelganger

2. Human Murmuration

3. Remote Tumour Seeker

4. Relentless Mutation

5. The Mimic Well

6. Calamus Will Animate

7. A Dark Horizontal