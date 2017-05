ARCH ENEMY haben Titel und Veröffentlichungsdatum ihres zehnten Studioalbums bekannt gegeben: „Will To Power“ erscheint am 8. September 2018.

Danach ist die Band auf Tour in Osteuropa (die Tour startet in Österreich, mit Konzerten am 15.09.2017 in Innsbruck und am 16.09.2017 in Linz) und den USA. Konzerte in Deutschland sind für Anfang 2018 geplant, bestätigte Termine gibt es aber noch nicht.