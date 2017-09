APPICE: „Sinister“ – das gemeinsame Album von Carmine und Vinny Appice

Die Brüder Carmine Appice und Vinny Appice haben ein gemeinsames Album aufgenommen, „Sinister“ erscheint am 27. Oktober 2017.

Carmine Appice begann in den Sechzigern bei VANILLA FUDGE und spielte seitdem unter anderem bei ROD STEWARD und OZZY OSBOURNE.

Sein knapp elf Jahre jüngerer Bruder Vinny Appice war unter andere, Schlagzeuger bei BLACK SABBATH, HEAVEN & HELL und DIO. Black Sabbath, Heaven & Hell oder Dio.

Bislang gibt es von den APPICE-Brüdern nur das gemeinsame Live-Album „Drum Wars – Live!“ von 2004. jetzt kommt mit „Sinister“ das erste Studioalbum, auf dem die beiden mit Gastmusikern zu hören sind.

APPICE „Sinister“ Tracklist

1. Sinister

02. Monsters And Heroes

03. Killing Floor

04. Danger

05. Drum Wars

06. Riot

07. Suddenly

08. In The Night

09. Future Past

10. You Got Me Running

11. Bros In Drums

12. War Cry

13. Sabbath Mash

Gastmusiker auf „Sinister“

Jim Crean (Gesang)

Paul Shortino (Gesang) (ROUGH CUTT, Ex-QUIET RIOT)

Robin McAuley (Gesang) (MSG)

Chas West (Gesang) (Ex-LYNCH MOB)

Scotty Bruce (Gesang)

Craig Goldy (Gitarre) (Ex-DIO, Ex-GIUFFRIA)

Bumblefoot (Gitarre) (Ex-GUNS N‘ ROSES)

Joel Hoekstra (Gitarre) (WHITESNAKE)

Mike Sweda (Gitarre) (BULLETBOYS)

Erik Turner (Gitarre) (WARRANT)

David Michael Phillips (Gitarre) (KING KOBRA)

Tony Franklin (Bass) (Ex-BLUE MURDER, Ex-THE FIRM)

Phil Soussan (Bass) (Ex-OZZY OSBOURNE)

Johnny Rod (Bass) (KING KONBRA, Ex-W.A.S.P.)

Jorgen Carlson (Bass) (GOV’T MULE)

Erik Norlander (Keyboards) (LANA LANE)