Die Progressive Metal-Band ANTIPOPE hat mit „Waters Below“ ein Lyric-Video zu ihrem kommenden Album „Denial/Survival“ veröffentlicht. Das vierte Album der Finnen wird am 15. November 2017 erscheinen.

ANTIPOPE „Denial/Survival“ Tracklist:

1. Waters Below

2. Flat Circle

3. Denial/Survival

4. Der Sadist

5. Hunt

6. True Anarchist (O banquiero anarquista)

7. Mindlessness Meditation

8. An Unconditional Ritual to Summon the Prince of Darkness

9. Tragic Vision

10. Resolution