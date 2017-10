ANNIHILATOR: zweiter Song von “For The Demented”

“For The Demented”, das neue ANNIHILATOR-Album, kommt am 03.11.2017. Jetzt haben ANNIHILATOR mit „One To Kill“ einen zweiten Song daraus veröffentlicht. Mit dem Video zu „Twisted Lobotomy“ erschien vor gut sechs Wochen der ersten Vorab-Song.

Jeff Waters Sagt über “For The Demented”: „Bei diesem Album war es für mich an der Zeit zu analysieren, was mir die Fans über die Jahre erzählt haben. Es war auch an der Zeit nachzudenken, warum die frühen ANNIHILATOR “thrash-meets-melodic”- Songs vielen ins Ohr gegangen sind. Natürlich ist es klar, dass ich nicht allein zurückgegangen bin und mich durch die ANNIHILATOR Historie gewühlt habe. Mein Bassist der letzten Jahre, Rich Hinks, hat mir dabei sehr geholfen. ‚For The Demented‘ ist back to the roots, ohne dass ich es wirklich gemerkt habe.“

ANNIHILATOR „For The Demented“ Tracklist

Twisted Lobotomy (Video bei YouTube)

One to Kill (Lyrics-Video bei YouTube)

For the Demented

Pieces of You

The Demon You Know

Phantom Asylum

Altering the Alter

The Way / Dark

Not All There

ANNIHILATOR; TESTAMENT; DEATH ANGEL on Tour

13.11.2017 GER Hannover Musikzentrum **

14.11.2017 GER Berlin Astra *

20.11.2017 AUT Vienna Arena *

22.11.2017 GER Wiesbaden Schlachthof *

23.11.2017 GER München Backstage *

24.11.2017 GER Saarbrücken Garage *

25.11.2017 GER Stuttgart LKA/Longhorn *

27.11.2017 GER Nürnberg Löwensaal *

28.11.2017 SWI Pratteln Z7 *

09.12.2017 GER Oberhausen Ruhrpott Metal Meeting *

Billing1: * / w Testament & Death Angel Billing2: ** /w Death Angel