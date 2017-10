AMPLIFIED MEMORY: Video-Clip zu „Vas Hermeticum“-Album

Die Melodic Death Metal-Band AMPLIFIED MEMORY hat mit „Ammon´s Eclipse“ einen (nicht zwingend stellvertretenden) Video-Clip zu ihrem kommenden Album „Vas Hermeticum“ veröffentlicht. Das zweite Album der Münchner wird am 20. Oktober 2017 via Sliptrick Records erscheinen.

AMPLIFIED MEMORY „Vas Hermeticum“ Tracklist:

1. Corridor

2. Maze of Gyri

3. A Walk on the Crystalline Path

4. Soporific

5. The Aether Apparatus

6. End of Transference

7. Ammon´s Eclipse

8. Multipolar

9. Non-Construct

10. Into the Shelter of a Mind