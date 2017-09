AMORPHIS: 2018 kommt ein neues Album

AMORPHIS wollen 2018 eine neue Platte rausbringen – darauf wird auch Bassist Olli-Pekka Laine zu hören sein. Er gehörte zur Urbesetzung der Band und war im Frühjahr 2017 wieder zu AMORPHIS gekommen, als Niclas Etelävuori AMORPHIS verlassen hatte. Grund für Etelävuoris Ausstieg war seine Unzufriedenheit mit dem Management der Band.

Veröffentlicht wird das neue Album wieder über Nuclear Blast, AMORPHIS haben vor kurzem ihren Vertrag mit dem Plattenlabel verlängert.

AMORPHIS-Konzert im 360°-Stream

Das Abschlusskonzert der Tour zum aktuellen Album „Under The Red Cloud“ am 23. September 2017 in Helsinki gibt’s übrigens als Live-Stream im Netz. Mehr Infos findest du unter amorphis360.com