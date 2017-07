AMON AMARTH als Gangstergang: Im Video zu „The Way Of The Vikings“ präsentieren sich die Schweden mal nicht als kriegrische Nordmänner, sondern als Verbrecherbande, die sich mit Glückspiel und Boxkämpfen verdingt:

AMON AMARTH „The Way Of The Vikings“ Video bei YouTube.

Der Song „The Way Of The Vikings“ ist vom aktuellen Album „Jomsviking„.