AMENRA: neues Album „Mass VI“ & Livevideo vom Graspop

AMENRA stellen ihr neues Album „Mass VI“ mit einem Trailer vor:

AMENRA „Mass VI“ Albumtrailer bei YouTube.

Das neue Album der Sludge-Band erscheint am 20. Oktober 2017 via Neurot Records. Am 31. Oktober 2017 findet in Brüssel eine Releaseshow zu „Mass VI“ statt – dies ist bislang der einzige Konzerttermin in Europa.

Einen Mitschnitt des AMENRA-Konzerts beim Graspop 2017 gibt es hier:

AMENRA live@Graspop 2017

Die Tracklist von „Mass VI“

1. Children Of The Eye

2. Edelkroone

3. Plus Près De Toi (Closer To You)

4. Spijt

5. A Solitary Reign

6. Diaken