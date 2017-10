AMBERIAN DAWN: kündigen „Darkness of Eternity“-Album an

Die Symphonic / Melodic Metal-Band AMBERIAN DAWN hat mit einer Preview ihr kommendes Album „Darkness of Eternity“ angekündigt. Der „Innuendo„-Nachfolger und das insgesamt achte Album der Finnen wurde vom legendären Finnvox-Duo Mikko Karmila & Mika Jussila gemixt und gemastert und wird am 10. November 2017 via Napalm Records erscheinen.

AMBERIAN DAWN „Darkness of Eternity“-Preview auf YouTube

AMBERIAN DAWN „Darkness of Eternity“ Tracklist:

1. I´m the One

2. Sky Is Falling

3. Dragonflies

4. Maybe

5. Golden Coins

6. Luna My Darling

7. Abyss

8. Ghostwoman

9. Breathe Again

10. Symphony Nr. 1, Part 2 – Darkness of Eternity

11. Anyone