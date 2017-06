ALPHA TIGER: neues Album im August

Die sächsische Power Metal Band ALPHA TIGER veröffentlicht am 25. August 2017 ihr neues Album „Alpha Tiger“. Ende Juni erscheint eine Vorabsingle plus Video mit dem Titel „Comatose“.

Auf „Alpha Tiger“ ist der neue Sänger Benjamin Jaino zu hören, er kam 2015 nach Stephan Dietrichs Ausstieg zur Band – kurz vor einer Europatour: „Dadurch hatte Benjamin mit uns bereits 50 Shows auf dem Buckel, als wir mit den Arbeiten am neuen Album anfingen. Wir wussten also, was zu tun war, um die Songs gezielt auf seine Stimme auszurichten“, erklärt Gitarrist Langforth, „Benjamin identifiziert sich total mit Alpha Tiger und hat im Studio eine tolle Performance abgeliefert. Sein Gesang ist voller Emotionalität, er hat sich im wahrsten Sinne des Wortes die Seele aus dem Leib geschrien.“

Veröffentlicht wird „Alpha Tiger“ als CD Digipak mit Poster, Doppel-LP plus CD, Download und Stream. Aufgenommen und gemixt hat Richard Behrens, als Gastmusiker halfen Organist Johannes Walenta und die Berliner Bands Street Hawk und Space Chaser (Chorgesang in ´My Dear Old Friend` & ´Singularity`). „Es war immer schon mein Traum, ein Album komplett analog und mit einer richtigen Bandmaschine aufzunehmen”, gesteht Langforth, der im Berliner ´Big Snuff Studio` fündig wurde. „Wir haben das Material im Vorfeld bis zum Umfallen geprobt und dann sämtliche Basictracks quasi live eingespielt. So ist eine im wahrsten Sinne des Wortes ehrliche und handgemachte Scheibe zustande gekommen, über die wir alle total glücklich sind.“